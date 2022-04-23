Залужный призвал блогеров воздержаться от оценки боевых действий: не становитесь инструментом в руках врага

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный призвал украинцев и особенно блогеров с большими аудиториями читателей воздержаться от оценки боевых действий. В погоне за хайпом и "лайками" они дают врагу информацию, которую Россия использует против Украины.

И следствием этого являются потери среди защитников украинского народа. Обращение Залужного появилось на его Telegram-канале 23 апреля.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что в соцсетях часто появляется информация, которую российские оккупанты используют, чтобы наносить урон Вооруженным Силам. Чтобы избежать этого, прежде чем что-либо запостить, блогерам следует посмотреть, сообщали ли о том или ином событии или новости на официальных ресурсах, связанных с обороной страны.

Видео дня

"Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации", – отметил Залужный.

Он призвал украинцев верить в свою армию. Ведь она каждый день делает то, что должна – и делает это на грани своих возможностей. Поэтому не нужно усложнять защитникам Украины путь к полной и безоговорочной победе.

"Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий все что угодно для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!" – призвал Залужный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Залужный прокомментировал ситуацию в Мариуполе. Он заявил, что Украина делает все возможное и невозможное для того, чтобы победить и сохранить жизнь как защитников города, так и мирных жителей.