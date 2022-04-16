Залужный обсудил с генералом США Милли оборону Харьковщины и ситуацию в Мариуполе

Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Они обсудили бои на Харьковщине, а также сдерживание оккупантов на Донбассе, в частности, в Мариуполе.

Об этом Залужный рассказал в Facebook. Своему американскому коллеге он также сообщил, что ВСУ нуждаются в вооружении и боеприпасах, чтобы усилить оборонительные способности.

"Обсудили сложную ситуацию по безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины", – пишет Залужный.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался об успехах наших военных на поле боя. По его словам, восстановление мира в нашей стране напрямую зависит также от объема поддержки от международных партнеров.

Также президент рассказал, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 918 населенных пунктов.