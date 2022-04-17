Закрываем небо: за сутки украинские защитники сбили шесть крылатых ракет и самолет врага
Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ и подразделения ООС за субботу, 16 апреля, ликвидировали 13 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – один самолет и один вертолет.
Об этом сообщила пресс-служба командования ВС Вооруженных сил. Наши защитники эффективно борются с захватчиками и закрывают небо собственными силами.
За сутки было сбито:
- один самолет;
- один вертолет;
- пять беспилотных летательных аппаратов;
- шесть крылатых ракет РФ.
Кроме того, авиация Воздушных сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М под прикрытием истребителей – оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях. Наши самолеты нанесли мощные ракетные и бомбовые удары по российским оккупантам.
Свое сообщение пресс-служба закончила словами: "Слава Украине! Смерть врагам!".
Как писал OBOZREVATEL, война в Украине за 52 дня "забрала" у российской армии уже сотни самолетов и вертолетов. Эти цифры больше, чем за всю вторую чеченскую и войну в Сирии.
Кроме того, вражеская армия за время вторжения в нашу страну потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров, полковников.