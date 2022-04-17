Закрываем небо: за сутки украинские защитники сбили шесть крылатых ракет и самолет врага

Зенитно-ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ и подразделения ООС за субботу, 16 апреля, ликвидировали 13 воздушных целей российских оккупантов. Среди них – один самолет и один вертолет.

Об этом сообщила пресс-служба командования ВС Вооруженных сил. Наши защитники эффективно борются с захватчиками и закрывают небо собственными силами.

За сутки было сбито:

- один самолет;

- один вертолет;

- пять беспилотных летательных аппаратов;

- шесть крылатых ракет РФ.

Кроме того, авиация Воздушных сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М под прикрытием истребителей – оказали огневую поддержку украинским войскам на нескольких стратегических направлениях. Наши самолеты нанесли мощные ракетные и бомбовые удары по российским оккупантам.

Видео дня

Свое сообщение пресс-служба закончила словами: "Слава Украине! Смерть врагам!".

Как писал OBOZREVATEL, война в Украине за 52 дня "забрала" у российской армии уже сотни самолетов и вертолетов. Эти цифры больше, чем за всю вторую чеченскую и войну в Сирии.

Кроме того, вражеская армия за время вторжения в нашу страну потеряла более 20,1 тыс. личного состава – простых солдат, офицеров, полковников.