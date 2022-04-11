'Заигрался в предсказателя': украинцы раскритиковали Арестовича за заявления о войнах с Россией до 2035 года

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что российско-украинская война может затянуться до 2035 года или в течение следующих 13 лет будут "гарантированы" регулярные боевые столкновения. Украинцы раскритиковали его заявление, отметив, что он "заигрался в предсказателя".

Об этом он сказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину. По словам Арестовича, Украина превращается во вторую Запорожскую Сечь или Израиль.

"Эта война не последняя из РФ. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь", – сказал он.

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Кроме того, украинцам, не готовым к этому, советник главы ОПУ посоветовал уехать из страны.

Украинцы очень эмоционально отреагировали на эти слова. Некоторые отметили, что уже не могут слушать Арестовича, некоторые – что он заигрался у предсказателя, а некоторые подчеркнул, что советник председателя ОПУ уже раздражает украинцев.

Были и те, кто напомнил прошлые заявления Арестовича о санкциях, которые должны задушить Россию.

Кроме того, пользователи соцсетей указали, что и самому Арестовичу следует взять автомат в руки. А также отметили, что за 5 лет кругом границы Украины можно вырыть окопы шириной в 10 м и глубиной 10 метров вручную, "если запрячь всю ВР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович заявил, что Украине после окончания этой войны придется пережить новые нападения со стороны России. "Второй раунд", как это назвал военный эксперт, неизбежен, однако не будет столь масштабным.