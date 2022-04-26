"Захватили выжженную землю": оккупанты заняли Новотошковское, которое уничтожили авиаударами

Российские оккупанты взяли под контроль поселок Новотошковск Луганской области. Перед тем, как оккупировать населенный пункт, противник сохранил привычную для него тактику – Новотошковск был обстрелян артиллерией и практически сравнялся с землей.

Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своем Telegram-канале. Он показал, как выглядит поселок после того, как пришли его "освободители".

"После продолжительного уничтожения авиаударами, рашисты заняли Новотошковское, входящее в состав Горной ВГА. Фактически они захватили выжженную землю. За другие населенные пункты общины продолжаются бои", – пояснил руководитель области.

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Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Количество мирных жителей, которые остались в Новотошковском, пока тоже не разглашается.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в восточной части Украины, в частности на Донбассе, ведутся ожесточенные бои за регион. Российские захватчики массированно обстреливают населенные пункты, подвергая постоянной опасности жителей, не успевших эвакуироваться.