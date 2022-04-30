Захватчики применяют тактику выжженной земли, – командир батальона 'Свобода' Петр Кузик о ситуации на фронте

Командир батальона "Свобода" Петр Кузык из передовой в г. Рубежное рассказал в эфире телеканала "Апостроф" о ситуации на фронте. ( Чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

"Захватчики наступают, но продвинуться им не удается ни на метр. Поэтому они применяют тактику выжженной земли: артиллерийским калибром и танками уничтожают дом за домом. Потери врага безумны, "мясные атаки" орков поражают - командиры не жалеют своих подчиненных. Тысячи граждан с неподконтрольных оккупированных территорий без разбора хватают на улицах и бросают на наши позиции. Безумное количество обстрелов: мы отдыхаем только тогда, когда россияне перезаряжаются или меняют боекомплект. Хорошо, что качество этих обстрелов невелико", - отметил Кузик.

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По его мнению, оркам крайне нужны какие-нибудь выдающиеся события до 9 мая.

"До 9 мая у них ничего не получается, ведь на восточном направлении мужественно воюют украинские защитники. Наше подразделение в составе Национальной гвардии сейчас дает отпор врагу в Рубежном. К сожалению, есть потери - один боец погиб. Но война продолжается - до победы" - резюмировал комбат.