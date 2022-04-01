Захватчики не выпускают из Мариуполя заблокированных жителей: Денисова обратилась в ООН

Уполномоченная Верховной Рады прав человека Людмила Денисова заявила, что российские захватчики не выпускают из Мариуполя заблокированных мирных жителей. В связи с этим она обратилась к Организации Объединенных Наций.

Об этом Денисова написала в своем Telegram-канале. По словам очевидцев, захватчики установили срок 5-7 дней, когда город будет оставаться закрытым.

Она подчеркнула, что лишение мирного населения возможности спасти свою жизнь является геноцидом.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - отметила Денисова.

Видео дня

Напомним, в пятницу, 1 апреля, в Украине работают 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Сегодня люди смогут оставить временно оккупированные населенные пункты в трех областях – в Донецкой, Луганской и Запорожской.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в четверг, 31 марта, сработали три гуманитарных коридора в Запорожской области. На собственном транспорте в Запорожье доехали 1458 человек, из них 631 из Мариуполя.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!