Захват Харькову не грозит: Арестович пояснил, что значит отвод войск оккупантов от города

Российское руководство осознало, что оккупанты не могут ни окружить, ни удержать Харьков, поэтому перебросило часть войск на другие направления. В плане захвата городу ничего не грозит.

Об этом в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. При этом он подчеркнул, что обстрелы города будут продолжаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Руководство русских войск понимает, что Харьков они не удержат, ни наступить не окружить, поэтому они забрали часть своих войск и перекинули на другие направления. Харькову ничего не грозит (в плане захвата. - Ред.)", – сказал Арестович.

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Напомним, что накануне Арестович сообщил, что украинские защитники отодвинули от Харькова российскую артиллерию, которая непосредственно обстреливала город. Он подчеркнул, что с "новой" дистанции вражеская "арта" уже не достает до Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в экономическое пространство РФ.