Захисники України знищили близько 40 російських загарбників на східному напрямку

3 марта на Восточном направлении военные ВСУ отразили 4 атаки противника. При этом было ликвидировано около 40 оккупантов, вражеская техника и оружие.

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что украинские защитники также обнаружили большое скопление российской техники, вероятно с горюче-смазочными материалами.

В ходе боя ВСУ уничтожили миномет, боевую бронированную машину, 41 автомобиль техники и около 40 военных Кремля.

"За каждую отобранную украинскую жизнь, за детей, женщин, собратьев, за разрушенные города придет наказание", – говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ наносит большой ущерб армии оккупантов.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!