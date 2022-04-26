Захарова заговорила об ударах по военным целям стран НАТО, которые поставляют оружие Украине

В стране-агрессоре России обиделись, что страны Запада не порицают Украину за удары, которые якобы наносились по территории РФ и фактически грозятся воевать с НАТО. В МИД РФ заявили, что могут нанести удар по военным объектам стран НАТО, которые помогают Киеву.

С заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая давно перешла с языка дипломатии на хамство и откровенные угрозы. Ее реплика была реакцией на заявление замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи.

"Правильно ли мы понимаем, что ради "нарушения логистики военных поставок" Россия может наносить удары по военным целям на территории тех натовских стран, которые поставляют вооружения Киеву?" – написала Захарова.

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Она также отметила, что "Британия одна из этих стран".

Захарова заявила, что "глубина полета" мысли главы Минобороны Британии "уступает лишь интеллекту руководства министерства иностранных дел этой страны".

Отметим, что ранее Хиппи заявил, что Украина вправе наносить удары по территории РФ, чтобы нарушить военную логистику. Он отметил, что такие поставки ведут только "к смертям и кровопролитию на территории Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще 18 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет атаковать грузы с вооружением, которые страны Запада передают Украине.

26 апреля он также заявил, что НАТО по сути уже ведет опосредованную войну с РФ.