'Зачистка' Мариуполя от 'азовцев' и отказ Зеленского спасать людей: очередные фейки оккупантов

За прошедшие сутки российские оккупанты распространили очередные манипуляции и фейки с целью предъявления Украине новых бессмысленных обвинений и манипулирования информацией. Так, новые вбросы касались ситуации в Мариуполе и оккупации Херсона.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Эксперты собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал 16 апреля 2022 года.

Украинские защитники мужественно держат оборону Мариуполя, однако россияне уже отрапортовали, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ", что является ложью.

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В то же время после заявления президента Зеленского по поводу защитников Мариуполя в Минобороны РФ сообщили, что "неоднократно предлагали Киеву вывести военных из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей. "Националистам гарантировалась жизнь, однако Киев ответил на эти предложения отказом" , - заявили оккупанты, распространив очередной фейк.

В Херсоне оккупанты пытаются убедить жителей, что развязанная Россией против Украины война якобы ведется для блага людей. Для этого они распространяют листовки с лозунгом "постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ распространили ролик, на котором беженка из Мариуполя рассказывает якобы о "зверствах" полка "Азов", который в РФ называют "концентратом нацизма".

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру по итогам 52-го дня войны с РФ подчеркнул, что для деблокады окруженного Мариуполя Украине необходимо тяжелое вооружение и самолеты. Другой способ спасти город – переговоров, роль партнеров в которых должна быть определяющей.