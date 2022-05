Очередные жертвы спецоперации: ZАчеркнутый первомай, дважды утопленная Британия, Валдайский клуб, остатки мозгов в телевизоре и в Кремле.

Несовместимость спецоперации Z со всем предыдущим повседневным образом жизни россиян проступает постепенно. Я сейчас даже не о Макдональдсе и прочих потребительских атрибутах последних трех постсоветских десятилетий. Среди побочных жертв этой преступной авантюры Путина оказался такой рудимент советской эпохи как Первомай. Население довольно давно перестало воспринимать этот день в качестве солидарности с рабочими Чикаго и прочим угнетенным пролетариатом, и просто радовалось лишнему выходному.

Тем не менее, Первомай был какой-то частью привычной картины мира. Как елка на Новый год. Как кулич на Пасху. И хотя лозунг "Мир. Труд. Май" никак не связывался с тяжелой судьбой чикагских анархистов 19 века, он, этот лозунг служил неким гарантом стабильности. Свидетельством того что вокруг все та же Россия, несмотря на то, что она сменила название и размеры.

С началом спецоперации слово "мир" стало противозаконным, а вместе с этим словом попал под подозрение и сам Первомай. В Москве на всякий случай запретили первомайскую демонстрацию. В государственных СМИ от 1 мая не было никакого упоминания о том, что в этот день кто-то что-то празднует. Вот заголовки 1 мая на сайте главного государственного агентства РИА Новости:

"Российские войска уничтожили ангар с иностранным оружием в районе Одессы"; "Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи и интернета"; "С Google взыщут более 7,2 миллиарда рублей штрафа за неудаление запрещенной информации"; "Запад хочет лишить Россию культуры"; "Эксперт рассказал, когда возможен крах евро"; "Немецкому министру посоветовали перестать ныть после слов о российском газе". И т.д.

Ни одного материала о Первомае.

То же самое и в программе главного государственного телеканала "Россия 1". Ни слова о том, что в России отмечается какой-то праздник…

В регионах по инерции прошли первомайские демонстрации в которых ставший "преступным" лозунг "Мир. Труд. Май" был заменен на "ZА МИР ТРУД МАЙ" и "Zа мир без нацизма". Свыше 200 человек были задержаны за агитацию за мир во время первомайских шествий.

Еще одной жертвой спецоперации стала Британия. Обитателям российского телевизора очень понравилось ее топить. Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" от 1 мая решил для верности утопить эту страну два раза. Этому делу он посвятил отдельный большой сюжет в своей программе, который назвал "Потопляемый остров". Было видно, что Киселев испытывает удовольствие и от названия сюжета, которое ему кажется очень остроумным и от этого занятия – утопления Британии. Процитирую:

"Остров настолько мал – это одна ракета "Сармат"….. это всего один пуск Борис, и Британии нет".

Но один раз утопить Британию мало. Поэтому Киселев топит ее второй раз, с помощью морского робота-беспилотника "Посейдон". И Киселев смакует процесс:

"Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну высотой до 500 метров. Такой водяной шквал является еще и носителем экстремальных доз радиации. Пройдя над Британскими островами он превратит то, что от них может быть останется, в радиоактивную пустыню". Конец цитаты.

Виртуальное уничтожение стран превратилось у Киселева в манию. В прошлый раз он превращал США в радиоактивный пепел. Теперь вот Британию в радиоактивную пустыню. Чтобы российский телезритель проникся неизбежностью скорой гибели Европы, на телеканале "Россия1" показали карту с временем полёта ракет "Сармат" до европейских столиц. Берлин – 106 сек Париж – 200 сек, Лондон – 202 сек.

Еще один утопитель Британии - Владимир Соловьёв. В беседе с Рогозиным деловито объявил: "один Сармат означает минус одну Великобританию".

Самое забавное во всех этих утопителях то, что никаких ракет "Сармат" на вооружении российской армии нет, и судя по всему до конца спецоперации эти ракеты не появятся.

Кроме того, мысль о том, что и у Великобритании и у Франции, и у США есть ядерное оружие категорически не помещается в головы киселевых-соловьевых…

В списке жертв преступной военной авантюры Путина – целое явление под названием Валдайский клуб. И это не только пресловутые форумы, куда прикремлевские пиарщики собирают западных политологов и жерналистов в качестве массовки перед которой Путин ежегодно демонстрирует свою "брутальность", свой фирменный сортирный юмор и свои "экзотические" взгляды на мир. Два десятилетия наряду с шредеризацией западной политики происходила валдаизация западного экспертного сообщества. Западному общественному мнению двадцать лет внушали, что Путин – он такой. Великий. Брутальный. С ним важно и нужно дружить, а не то он рассердится и бог знает что может натворить. И "дружили". И облизывали. Печатали на обложках ведущих журналов…

Теперь все. Больше нет никакого Валдайского клуба. Остался один офицер КГБ Дмитрий Саймс, которого зачем-то терпят в США.

У Соловьева в программах больше нет смешного американского политолога Николая Злобина. У Скабеевой больше не появляется смышленый сотрудник "Коммерсанта" Алексей Наумов, изображавший "просвещенного путиниста". Исчезли все эти американцы по вызову, поляки по вызову, либералы по вызову. Из украинцев по вызову остался только Василь Вакаров, человек, превративший свое лицо и весь свой организм в плевательницу….Все те, кто планируют как-то свою публичную жизнь после Путина бегут подальше от телевизора с той же скоростью, с которой раньше стремились туда попасть для приобретения известности и влияния. Теперь путинский телевизор так же токсичен как и сам Путин…

В длинном списке жертв спецоперации Z – остатки мозгов обитателей Кремля и его окрестностей.

"Россия не будет пытаться завершить военную спецоперацию в Украине к 9 мая, когда в стране отмечают День Победы", - заявил в интервью итальянской телекомпании "Медиасет" глава МИД России Сергей Лавров - "Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы".

После чего Лавров сообщил, что "президент Украины Владимир Зеленский может поспособствовать наступлению мира, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление".

Журналист, бравший интервью, уточнил у Лаврова – значит ли это, что Россия настаивает, чтобы президент Зеленский сдался, и считает это условием для мира?

"Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление", – ответил Лавров.

Еще раз. Медленно. Мы не требуем сдаться. Мы требуем прекратить сопротивление. Такое впечатление, что Путин и его ближайшее окружение с началом спецоперации утратили способность излагать свои мысли связно и членораздельно…

