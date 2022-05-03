"Зачем х@хлам имущество, если мы их дом все равно сожжем?" - казали вони після Бучі та Ірпеня.

А навіщо росіянам літаки та танки, якщо ми їх армію все одно знищимо?

Навіщо їм нафта, якщо склади з нею все одно згорять?

А газ навіщо, якщо від нього всі відмовляються?

Це ж може бути правдою, те, що вчора прочитала - що орки на Чернігівщині позбирали в українців електричні чайники, а підставки до них не взяли? А унітази - коли в них вдома системи каналізації немає. Навіщо росіянам блага цивілізації, якщо їх самки в турецьких готелях в біде зуби чистять, бо не знають, що то таке?

Дивні створіння.