Забросила красный флаг: бабушка, ставшая 'звездой' в РФ, прозрела после прилета вражеского снаряда. Видео

Бабушка с советским флагом, которую российская пропаганда превратила в "символ" агрессии РФ против Украины, прозрела после прилета российской мины в ее двор и информации о преступлениях рашистов в Буче. Старушка жалуется, что в стране-агрессоре с ног на голову перекрутили мотивы ее поступка и сделали из нее "предательницу".

Она утверждает, что вышла к военным, которых приняла за российских оккупантов, чтобы просить их "не громить Украину". Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, сотрудник которого разыскал бабушку-"звезду" и узнал о ее дальнейшей судьбе.

Российские пропагандисты слепили "живой символ" для оправдания своей кровавой агрессии против Украины из старушки – жительницы Украины, которая, перепутав украинских воинов с российскими оккупантами, вышла встречать их с советским флагом в руках.

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Впрочем, украинцы повели себя со странной женщиной максимально корректно, дали ей продуктов и лишь затем признались, что являются защитниками Украины.

Сотрудник Центра стратегических коммуникаций разыскал бабушку. Оказалось, что живет она не в Киевской и не в Донецкой области, как до сих пор не может определиться враждебная пропаганда, а в окрестностях Харькова.

И ее поступок – отнюдь не "смелое противостояние националистам", а попытка уговорить военных, которых она считала россиянами, не разрушать Украину.

По крайней мере, так утверждает сама бабушка.

Женщину, невольно ставшую символом оправдания россиянами своей агрессии и преступлений в Украине, зовут Анна Ивановна.

Она объясняет, что вышла с красным флагом к военным, которых считала россиянами, просить, чтобы они "не громили Украину". А в стране-агрессоре ее мотивы извратили, из-за чего она, говорит бабушка, теперь чувствует себя "предательницей".

В настоящее время и женщина, и ее муж находятся в одной из харьковских больниц. Оба говорят, что благодарны украинским воинам и за поддержку, в частности, продуктами, и за защиту от гнева рядовых харьковчан, которым соседство с оболганной, как оказалось, старушкой не очень понравилось. Особенно на фоне ежедневных жестоких обстрелов, смертей и разрушений.

"Военные призывают не презирать бабушку. "Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев – помощь, когда ее внук спасается в Польше, когда она узнала о Буче и всем остальном, она забросила тот красный флаг подальше", – говорит комвзвода с позывным "Кадет", – говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после появления видео, на котором старушка из Украины вышла встречать украинских воинов с красным советским флагом, считая, что это российские оккупанты, в России из нее слепили живой символ "пророссийскости Украины".

Изображение бабки с флагом россияне начали рисовать на фасадах зданий и на шевронах, повсюду вывешивают гигантские борды с ней и устанавливают памятники.

Так, на днях памятник "бабушке с красным флагом" установили в российском Белгороде. Однако простоял он всего сутки. Далее устрашающее творение русских "скульпторов" убрали с глаз долой, поскольку его облюбовали вандалы.

Также изображение бабки рашисты притащили в уничтоженный и разоренный Мариуполь.