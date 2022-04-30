'Забить молотком осколок в ногу': оккупант признался, что готов себя покалечить, чтобы сбежать в РФ. Аудио

Российские оккупанты настолько хотят убежать от войны в Украине, что готовы калечить себя. А за такое "ранение" они надеются еще и на денежную компенсацию от РФ.

Соответствующий вывод можно сделать из телефонного разговора оккупанта со своей девушкой, который перехватила Служба безопасности Украины. В нем военный РФ признается, что подумывает о том, чтобы травмировать себе руку или ногу и уехать домой (запись разговора размещена внизу новости).

"Е*нуть о какой-нибудь угол себя руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать с тремя лямами... Или за*уячить себе самому в ногу осколок, забить молотком" – сказал он.

Видео дня

Девушка ответила ему, что лучшим вариантом, по ее мнению, было бы выстрелить себе в лодыжку. Однако оккупант считает, что "не прокатит": "Это самострел будет, так нельзя!".

"Вот такие "герои" пришли с войной на нашу землю – способны только издеваться над мирным населением. А когда же оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее бежать в Россию", – отметили в СБУ.

Внимание! В записи присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ перехватила разговор российских оккупантов, который свидетельствует о панике у врага из-за Чернобаевки. Военные вражеской армии массово отказываются идти в атаку на Херсонском направлении и говорят, что их используют в качестве "пушечного мяса".