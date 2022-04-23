'За выход из Мукачевского котла?' В сети показали награждение 'воина' Тищенко. Видео

В сети появилось видео, где мужчине, которого представляют в качестве нардепа Николая Тищенко, вручают наградное оружие. Лицо мужчины, одетого в камуфляж, закрыто балаклавой.

Украинцы уже взорвались возмущением из-за награждения человека, трусливо бежавшего из столицы сразу после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Видео стремительно распространяется в сети.

"Награждается Николай Тищенко - командирским "стечкиным" (автоматический пистолет Стечкина. - Ред) за проделанную работу для батальона "Архангелы Михаила" и для всей нашей страны", - говорит перед вручением оружия человеку в балаклаве мужчина, очевидно, и являющийся представителем этого самого батальона.

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Он не уточняет, за какую именно "работу" во благо страны награждается Тищенко. Так же как не объясняет, зачем закрывать лицо награждаемого, если нардепа все прекрасно знают со времен его телевизионной карьеры.

Приняв наградное оружие, мужчина в балаклаве говорит: "Клянемся выполнять приказы президента, приказы народа Украины, защищать до последней капли крови".

Отметим, что лицо награжденного так ни разу и не показали. Однако голос действительно очень похож на голос Тищенко. О том, что это таки нардеп, еще в первые дни после вторжения России в Украину сбежавший на Закарпатье и периодически попадавшийся там на глаза местным жителям, может свидетельствовать и кепка на голове у награжденного. В точно такой же Тищенко неоднократно появлялся как в Киеве, так и на Закарпатье.

При этом лидеры общественного мнения, запостившие видео с награждением, похоже, не сомневаются, что это именно Тищенко.

"Поздравляю Николая Тищенко с награждением боевым оружием за самоотверженную защиту Мукачево!" – написал бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

"Новые герои уже среди нас. Мы не должны знать его в лицо, это тайна, не исключено, что имя этого героя в балаклаве придумано, для прикрытия. И по всей вероятности, это какой-то подвал в Рубежном, и оттуда воин в маске будет идти в бой. Эх, хотелось бы знать, за какой подвиг дают наградной Стечкин, надеюсь, когда-нибудь мы узнаем, наверное, за такое еще и орден дадут закрытым указом", - иронизирует журналист Юрий Бутусов.

"Поздравляем Николая Тищенко с получением такого заслуженного наградного оружия, которое он получил за успешную оборону от рашистов Ужгорода и за выход из Мукачевского котла. С пониманием относимся к тому, что ему пришлось закрыть лицо. Ведь враг не должен знать в лицо героя с позывным" Митбол". Фракция "Слуга народа" должна гордиться своим членом. И ждем награду, в виде Джавелина, для Александра Трухина, за тихий выход из леса", - пишет Борислав Береза.

Где именно и когда было снято видео, пока неизвестно. Однако еще 19 апреля Тищенко точно находился в Закарпатье - он присуствует на фото, выложенных Государственной налоговой службой Украины в Закарпатской области. Судя по тексту публикации, там нардеп занимался превращением Закарпатья в "маленькую Швейцарию".

Данных о том, что он покидал регион с конца февраля - нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тищенко уехал в Закарпатье 27 февраля. С тех пор его регулярно видели то в кафе в Закарпатье, то в ресторане во Львове: откуда он, по словам очевидцев, сбежал, не оплатив счет.