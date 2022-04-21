За три дня 'большого наступления' российские войска никуда не продвинулись, – Арестович

Спустя три дня после объявления "большого наступления" российские оккупанты не продвинулись на Донбассе. Все действия пока сместились в область информационных операций РФ, которые проводятся "крайне неумело".

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 20 апреля сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. "Можно сказать, что российская армия старается", – отметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Но у российской армии есть четыре врага. Первый – это российское политическое руководство. Второй – это российское командование операцией. А дальше еще два врага – дороги и дураки. ВСУ пытаются встретиться с российской армией по-настоящему, но они все еще добираются и никак не могут пройти первых четыре препятствия", – сказал Арестович.

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Он рассказал, что сейчас, как и раньше, захватчики пытаются найти слабые места в нашей обороне, бьют по позициям ВСУ артиллерией и авиацией, на что получают ответ от украинских защитников.

Украинские Вооруженные силы при этом освободили еще несколько населенных пунктов. "Чтобы им скучно не было на правом фланге", – сказал Арестович.

Советник главы ОП озвучил самые большие "достижения" оккупантов за эти три дня: в направлении Гуляйполя (Запорожская область) они продвинулись максимум на 5 км, а в районе Изюма (Харьковщина) – на 1 км на отдельных участках.

"Это без соприкосновения с нашими войсками, в поиске других направлений, попыток обойти", – объяснил он.

Напомним: в среду, 20 апреля, войска страны-агрессора пытались прорвать позиции Вооруженных сил Украины сразу на нескольких направлениях – на Донецком и на стыке трех областей – Днепропетровской, Донецкой и Запорожской.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам США, Россия не получила серьезных территориальных достижений в новом расширенном наступлении на Донбассе. Линии фронта остаются статическими.