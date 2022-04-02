За сутки от оккупантов спаслись более 4 тыс. украинцев: как и где проходит эвакуация. Итоги 2 апреля

В субботу, 2 апреля, в Украине из временно оккупированных городов удалось эвакуировать 4217 граждан. В частности, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье выехали 1263 человека и 2650 человек – из Луганской области.

Об этом по итогам работы гуманитарных коридоров в этот день сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Отмечается, что 765 человек из Мариуполя выехали собственным транспортом, также 498 жителей смогли "выбраться" из Бердянска, Мелитополя, Пологив, Орехова и Васильевки.

Как отметила Верещук, эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с более чем 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Движение приватного транспорта также продолжается.

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По словам министерши, в Луганской области люди эвакуированы из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной, Попасной и пгт Нижнее.

"Также сегодня из города Запорожья в город Бердянск доехало еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, и часть из них будет пытаться доехать поближе к Мариуполю", – сообщила Верещук.

Напомним: в Турции заявили о готовности выделить морские суда для эвакуации мирных граждан и раненых из Мариуполя. Переговоры на этот счет Анкара уже ведет с Киевом и Москвой.

"Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции, приглашенного в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране", – сказал министр обороны страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, из города Изюм в Харьковской области, где не прекращаются бои, уже 20 дней не удается открыть "зеленые коридоры" для спасения мирных жителей. Этот вопрос не удается согласовать с Россией.

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