'За минуту я лишилась семьи': жители Чернигова рассказали, как оккупанты бомбили город. Видео

Пограничный Чернигов после освобождения от российских оккупантов выглядит очень хмуро, а жители города со страхом вспоминают то, что им пришлось пережить. Многие горожане потеряли своих родных, квартиры и работу.

Свидетельства о циничности российских солдат опубликовал YouTube-канал "Бутусов Плюс". Так, жительница города рассказала, что одну из семей ударной волной выкинуло с шестого этажа. В результате мужчина умер, его жена и ребенок находятся в реанимации.

"В 4.10 утра российские самолеты скинули на нас пять авиабомб, три попали во двор, а еще две – в дом. Под завалами оказалась семья из пяти человек – женщина, мужчина, девочка 13 лет и двойняшки по три года. Они лежали там пять дней, потому что из-за постоянных обстрелов спасатели не могли их достать", – поделилась она.

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Оккупанты заминировали местное кладбище, поэтому хоронить погибших приходилось в общую могилу. "Ставили таблички, чтоб после войны людей перезахоронить".

"Трухануло нас, крики, шум, огонь. Мы выбирались, только потом увидела, что моих нет: сестра с мужем и их трое деток, девочка 12 лет и двойня по 3 года. За минуту я лишилась своей семьи!", – рассказала женщина.

Жители Чернигова констатируют, что в городе практически все дома разбомблены, коммуникаций нет, провода висят, транспорт не ходит, дороги побиты, людям не хватает еды и лекарств.

Напомним, ранее мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в городе погибли около 700 человек. Примерно 40 человек считаются пропавшими без вести.