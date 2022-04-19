За две недели за психологической помощью обратились 400 человек, переживших сексуальное насилие от оккупантов

С 1 апреля в Украине начала работать специальная телефонная линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека для оказания психологической помощи жертвам оккупантов, организованная при поддержке ЮНИСЕФ. За это время за помощью к профессиональным психологам обратилось более 400 человек, переживших сексуальное насилие со стороны оккупантов.

Об этом сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. Большинство обращений – от жителей освобожденных районов Киевщины.

Как рассказала Денисова, на линии психологической помощи работают пять профессиональных психологов. Только за две недели от начала работы они оказали помощь более 400 людям, причем большинство звонков получено от жителей освобожденных городов в Киевской области – Бучи, Ирпеня, Гостомеля.

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"Люди обращаются за помощью преимущественно в связи с половыми преступлениями, пытками и издевательствами как в отношении их самих, так и в отношении близких лиц, в том числе детей. Каждое обращение – это ужасный рассказ об искалеченной жизни и беспрецедентной жестокости рашистских оккупантов", - сообщила Уполномоченный.

По ее словам, с каждым днем количество обращений о психологической помощи только растет. Также возникла необходимость привлечения к работе телефонной линии врача-психиатра.

Как сообщал OBOZREVATEL, после освобождения от захватчиков украинских территорий, которые они временно занимали, всплывает информация о зверствах россиян, в частности об изнасиловании женщин и девушек разных возрастов.

Правоохранители задокументировали около 25 фактов изнасилований, совершенных российскими оккупантами в одном из подвалов дома в Буче Киевской области. Возраст пострадавших украинок – от 14 до 24 лет.