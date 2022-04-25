За два месяца войны в Украине Россия потеряла танков на два года вперед – The Wall Street Journal

Продолжающееся вторжение России в Украину сильно бьет по военно-техническому потенциалу страны-агрессора. Речь идет не только о физическом уничтожении техники (за два месяца войны РФ потеряла более 500 танков при возможности производства 250 танков в год), но и об экспортных возможностях России.

До 24 февраля Россия экспортировала оружие в более чем 45 стран, и с 2016 года на ее долю приходилось около 20% мировых продаж вооружений. Вторжение в Украину все изменило. Россия не только теряет, танки, самолеты, вертолеты, но и рынки их сбыта, сообщает The Wall Street Journal.

Интенсивное использование военной техники РФ в Украине и жесткие западные санкции ограничат военную мощь агрессора и прибыли от экспорта вооружений на долгие годы.

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Россия, которая готовилась к трем дням стремительного наступления, за два месяца развернула большую часть своих вооружений, в том числе считающихся самыми современными. В частности, было выпущено огромное количество ракет, реактивных снарядов, артиллерийских боеприпасов, а поставки высокоточного вооружения сократились.

Россия также потеряла более 3 тыс. единиц крупной техники в Украине, отмечают аналитики системы отслеживания разведданных Oryx, в том числе более 500 основных боевых танков, 300 боевых бронированных машин, 20 реактивных истребителей и 30 вертолетов. Это только документально подтвержденные потери.

В последние годы Россия производила около 250 танков и 150 самолетов в год, отмечают эксперты. Это означает, что украинские силы за два месяца уничтожили танков, произведенных в России как минимум за два года.

В Министерстве обороны США считают, что Россия в войне с Украиной уже потеряла примерно четверть боевой силы от той, которая должна была изначально вторгнуться в Украину.

На сегодняшний день в России уже расконсервируют старую советскую технику. Считается, что ее количество позволит восполнять потери еще долгий период времени. Однако есть много вопросов к качеству этой техники и ее состоянию. В частности, большинство этих боевых машин из прошлого требуют ремонта и серьезного апгрейда, но из-за наложенных на Россию санкций, с поставкой деталей возникнут проблемы.

Конечно, санкции не возымеют быстрого действия, но уже в следующем году Россия испытает серьезные трудности с производством техники, поскольку военные заводы работают с использованием иностранного оборудования и комплектующих. Закончатся нынешние запасы, а восполнить их будет нечем.

Проблемы оборонной промышленности ударят по доходам от экспорта военной техники. До сегодняшнего дня Россия была вторым по величине экспортером оружия после США, это серьезная статья доходов в бюджет страны-агрессора.

Российское государственное предприятие по производству вооружений "Алмаз-Антей" пожаловалось правительству, что не может получить перечисления на сумму 1 млрд долларов от заказчиков из Индии и Египта из-за санкций в банковском секторе.

А крупнейший производитель танков в России Уралвагонзавод останавливает производство и увольняет сотрудников из-за нехватки деталей для бронемашин, которые раньше импортировались из Швеции.

"С количеством заказов проблем нет. Есть проблемы с их выполнением", – заявил представитель профсоюза Уралвагонзавода Александр Иванов.

Однако и с заказами могут возникнуть серьезные проблемы. В первую очередь из-за того, что весь мир видит, как воюет российская техника в Украине, когда броня легко пробивается и выгорает. Оккупанты сами себе создают антирекламу, теряют международный авторитет.

"Когда россияне показывают, что их оружие взрывается повсюду, возникает общее мнение, что, возможно, это оборудование не такое уж и хорошее", – отметил Скотт Бостон, старший военный аналитик Rand Corp.

Другая проблема экспортируемой Россией продукции – это то, что еще с советских времен там не беспокоились производством запчастей к боевым машинам, что делало их практически "одноразовыми". В странах Запада же беспокоятся о запасных частях, чтобы поврежденная техника могла возвращаться в строй. Это дополнительный фактор, который может оттолкнуть крупнейших иностранных покупателей российской военной продукции, таких как Индия, Вьетнам и Египет.

Армия РФ несет очень большие потери в войне в Украине как среди личного состава, так и в военной технике. Чтобы пополнить обеспечение оккупантов, в России решили расконсервировать устаревшую советскую технику, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российским властям все труднее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.