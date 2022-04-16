Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом.

Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост.

За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем??

Он правда хочет третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало.