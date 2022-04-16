За что Путин так ненавидит Украину?
Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом.
Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост.
За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем??
Он правда хочет третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало.
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Источник:Facebook Андрея Макаревича