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За что Путин так ненавидит Украину?

Андрей Макаревич
мнения
Война в Украине 2022 / Мнения
1 минута
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За что Путин так ненавидит Украину?

Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом.

Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост.

За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем??

Он правда хочет третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало.

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Источник:Facebook Андрея Макаревича
УкраинаВойна в Украине 2022