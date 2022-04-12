Российский художник Юрий Анненков (1889 -1974) в своих дневниках делал зарисовки о Гражданской войне. Вот как он описывал свою дачу в Финляндии после того, как там побывали красноармейцы.

"В 1918 году, после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куокаллу (это еще было возможно), чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод — бревенчатый сруб с развороченной крышей, с выбитыми окнами, с черными дырами вместо дверей. Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча, и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш…. Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш, в высоту.

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Вырванная с мясом из потолка висячая лампа была втоптана в кучу испражнений. Возле лампы — записка:

"Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила".

Половицы расщеплены топором, обои сорваны, пробиты пулями, железные кровати сведены смертельной судорогой, голубые сервизы обращены в осколки, металлическая посуда — кастрюли, сковородки, чайники — до верху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду: во всех этажах на полу, на лестницах — сглаживая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли кусками испражнений в потолок. Вот еще записка:

"Понюхай нашава гавна ладно ваняит".

В третьем этаже — единственная уцелевшая комната. На двери записка:

"Тов. Камандир".

На столе — ночной горшок с недоеденной гречневой кашей и воткнутой в нее ложкой…"

Как будто о сегодняшней Буче писал, за 100 лет вообще ничего не изменилось.

На фото последствия пребывания российской армии в домах украинцев.