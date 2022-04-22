Путін та Шойгу вперше за довгий час з’явилися на людях та проголосили про чергову перемогу. Зі слів рашистських лідерів Маріуполь вже "взято", а територію заводу "Азовсталь" вирішено ізолювати та не штурмувати, начебто щоб зберегти життя рашистських солдат та офіцерів.

Не будемо аналізувати ці заяви, сконцентруємось на мові тіла. Бо вона дійсно була дивна як для такої радісної для росіян звістки.

Шойгу.

Під час цієї коротенької розмови пан Шойгу сидів на самому краєчку крісла. Так сідають або коли дуже поспішають і ніколи розводити бесіди, або коли відчувають тиск зі сторони авторитетної фігури, яка сидить напроти. В цілому зсутулений тулуб не справляю враження пригніченості від присутнього напроти "авторитета".

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Путін.

Його поза була ще більш несподіваною. Володимир Путін вже не перший раз сидить так, наче він має проблеми зі спиною. Він чи то постійно сповзає з крісла, чи то намагається втиснутись в нього. Відповідно і така посадка може свідчити або про неадекватну розслабленість, або про відчутний страх, від якого тіло намагається врятуватись зжимаючись та втискуючись в крісло.

Додатковий маркер самопуття – це жест правою рукою, якою Путін схопився за стола. Загалом такий жест може означати намагання "заземлитися", відчуття невпевненості та намагання отримати контакт з чимось стійким.

Ці два прояви – втиснуте в крісло тіло та тримання за стіл – разом формують враження переживаємого Путіним страху та невпевненості, бажання уникнути чогось неприємного.

На перший погляд причина цього цілком очевидна – необхідність припинити штурм "Азовсталі", особливо після категоричної заяви Володими Зеленського про неможливість подальших перемовин у випадку знищення захисників Маріуполя. Тобто Путін вимушений йти на умови ультиматуму свого противника. Зрозуміла і посадка Шойгу в даному випадку. Йому просто неприємно приймати участь в такому позорному крокові і він намагається закінчити все швидше, на затягувати час. Тому і присів на самий краєчок крісла.

Цілком зрозуміло, що керівництво Кремля намагається продати під виглядом перемоги будь що. Навіть якщо це цілковита поразка.

Але цікаве чому не можна було відзняти інше відео, без цих явних невербальних факапів? Чи дійсно ніхто не може сказати схибленому диктатору, що він виглядає кепсько? Якщо це так, то казка про голого короля стає все більш актуальнішою.