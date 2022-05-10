Ядерной войны и войны с НАТО не будет: Арестович объяснил, о чем говорил Путин на параде в Москве

Ядерная война отменяется, не будет также войны России с НАТО. Об этом на "кремлевском" языке сказал президент страны-агрессора Владимир Путин на параде в Москве 9 мая.

Такие выводы сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, проанализировав речь президента РФ в эфире программы "Фейгин Live". Он отметил, что Путин сказал важную фразу, которая является ответом на вопрос, волновавший всех – начнет ли кровавый диктатор ядерную войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Фраза звучала так: мы должны уберечь мир от глобальной войны – сказал президент Российской Федерации Владимир Путин. Перевожу с "кремлевского" языка на украинский: ядерной войны не будет, войны с НАТО не будет", – отметил советник руководителя ОП.

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Путин же попытается решить три основных задачи, считает Арестович.

"Будет вялая попытка решить три основные задачи. Первая – выход на границу Луганской, выход на границу Донецкой, выход на границу Херсонской области. И далее попытка удержать эти границы путем проведения скрытой мобилизации, скрытого снятия техники с хранения и перекидывания сюда для создания группировки, которая уже не будет иметь наступательного потенциала, а будет задача на перевод борьбы в партер, на создание ситуации, которая была с лета 2015 по февраль 2022, с вяло текущим положением на фронте, с торговлей на переговорах, по созданию разнообразных переговорных площадок на тему – ну давайте же заключим какое-то соглашение типа "Минская-3". Это все на что способна Россия", – отметил Арестович.

Теперь все будет зависеть от того, как наши союзники будут поставлять нам тяжелое вооружение, которым мы сможем эти планы сорвать, подчеркнул Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Арестовича, остров Змеиный стал для оккупантов новой Чернобаевкой.