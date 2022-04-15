'Я видел многое, но такого еще не видел': однокурсник Путина рассказал о разгроме российских оккупантов под Харьковом. Видео

Под Харьковом находится 25-километровая колонна разбитой российской техники и ликвидированных оккупантов, которые направлялись захватывать Харьков. Вдоль дороги лежат не менее 800 трупов солдат Кремля.

Об этом сообщил бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина, а ныне американский журналист и военный аналитик Юрий Швец. По его словам, аудиозапись с подтверждением ситуации в Харьковской области он получил из проверенных личных источников. Что посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

В записанном сообщении идет речь о больших потерях армии Кремля на Харьковском направлении. "25 километров: сотни разбитых танков, бронетранспортеров, машин с пехотой, бензовозов ... насчитали 800 трупов, которые только позавчера вышли захватывать город", – рассказывает свидетель. Он уверен, что погибших гораздо больше, ведь некоторые из них находится внутри уничтоженной техники.

Видео дня

Трудная ситуация также с теми подразделениями, которым удалось спастись. Речь идет о русских военных, которые находятся на территории области в селе Казачка. Большинство солдат из центральных регионов РФ деморализованы и отказываются воевать. Им угрожают тюремным заключением. Однако это не действует, ведь оккупанты готовы отсидеть 5 лет, чтобы остаться в живых. "Просто они поняли, что зайти в Харьков означает, что ты труп, однозначно. От тебя останутся одни ботинки", – говорится в сообщении.

При этом свидетель отмечает, что большая часть военных – это жители отдаленных частей России. Прежде всего, речь идет о населении республики Тива и Ханты-Мансийского автономного округа. Им пообещали предоставить квартиры за участие в боевых действиях.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что около 100 оккупантов в Херсонской области переоделись в гражданское и дезертировали. Их ищут работники ФСБ.