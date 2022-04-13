'Я своих боюсь больше, чем бандеровцев': оккупант рассказал о потерях РФ в Украине. Аудио

Российский оккупант в телефонном разговоре с другом пожаловался на огромные потери армии РФ на войне в Украине. Также он был удивлен масштабом сопротивления украинского народа.

По словам оккупанта, до прихода армии РФ в Украине были чистые поля, а теперь по всюду сожженная техника и трупы. Аудиоперехват телефонного разговора оккупанта опубликовала Служба безопасности Украины.

Российский захватчик рассказал, что никто в Украине не ждал российскую армию и в каждом населенном пункте их призывают убираться из страны.

"Везде на заборах надписи: "Русские оккупанты, уходите! Мы вас не звали! Мы вас не ждали", "Россия – захватчики", "Путин – ху*ло". Ты вот едешь, у них поля такие чистые были, бл*. Сейчас все засорено, все сожжено, дорогам пи*да, везде ямы, сгоревшая техника стоит, тела лежат", – рассказывает оккупант.

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Также он заявил, что потери российской армии в Украине колоссальные. При этом оккупант отметил, что боится своих сослуживцев больше, чем "бандеровцев".

"Они – долбо*бы, я своих боюсь больше, чем бандеровцев. Никто из нас этим гордиться не будет…Тут просто такие потери еб***тые", – жалуется оккупант.

Ранее сообщалось, что в стране-агрессоре РФ ненавистью к украинскому народу отличаются не только военные путинской армии, но фактически и дети. В частности, школьники там призывают захватчиков быстрее уничтожать украинцев и возвращаться домой. То, что такие цинизм и жестокость характерны несовершеннолетним россиянам, показала очередной перехваченный Службой безопасности Украины разговор оккупантов.

Напомним, украинские Силы обороны за 49 неполных суток войны против вражеской российской армии уничтожили 19 800 оккупантов, среди которых – как простые солдаты, так и офицеры. Кроме того, оккупанты потеряли в боях много вооружения и техники.