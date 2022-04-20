'Я не могу потерять мою страну': украинский защитник на Донбассе рассказал, как наступают оккупанты

Командир взвода украинской армии лейтенант Денис Гордеев попал на фронт на Донбасс еще в 2014 году после получения юридического образования. Сейчас он с другими защитниками Украины находится в Песках, недалеко от оккупированного Донецка, их позиции расположены всего в километре от врага.

У Дениса серьезная мотивация защищать свой народ, семью, землю, а начавшееся на днях новое наступление российских захватчиков на Донбассе только укрепило его решимость. О том, какие действия предпринимает армия врага на донецком направлении, украинский воин рассказал изданию Sky News.

По словам военного, каждую ночь ощущается, что бомбардировок становиться больше, поэтому солдаты закапываются все глубже в землю. Лабиринт окопов ведет ко второй линии, где находятся спальные помещения.

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Корреспондент и украинский защитник стоят возле входа в спальные помещения. Регулярно вблизи слышен звук прилета снарядов, но воины ВСУ кажутся невозмутимыми, для них это успело стать рутиной.

"Я знаю, почему я здесь. Это моя жизнь — жизнь моих детей, моей жены и моего украинского народа. Я – украинец. Я не могу сейчас потерять свою страну. Враг хочет уничтожить ее, мою страну. Не только города, не просто людей убивать, а уничтожить мой народ", ­– объясняет Денис свою мотивацию воевать.

Он демонстрирует поставленные Великобританией противотанковые ракеты и тепло о них отзывается.

По словам лейтенанта, на его позиции пока не ощущается усиления темпа атак оккупантов.

"Еще нет, но прошел только день. Что у нас будет завтра, мы не знаем, но каждую ночь мы чувствуем новые бомбовые обстрелы, ракетные обстрелы", – говорит украинский воин. Слышится очень громкий звук от взрыва. На этот раз Денис просит пройти внутрь в убежище.

На Донбассе в ближайшее время будет решаться не только исход российско-украинской войны, но и судьбы двух воюющих государств – России и Украины. После вынужденного отступления от Киева, вследствие провала планов по захвату украинской столицы, Кремль намерен одержать "первую крупную победу" на украинском Донбассе. Далее президент России Владимир Путин может бросить силы на захват еще 6 больших украинских городов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, битва украинских защитников с вражеской армией РФ за Донбасс идет уже несколько дней. Захватчики в последнее время активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине. Кроме того, оккупанты на востоке забрасывают ракетами и обстреливают из артиллерии населенные пункты, заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

Прогнозируют, что битва за Донбасс может стать одним из крупнейших танковых сражений со времен Второй мировой войны. Получение контроля над территорией Донетчины и Луганщины называют ключевой целью обеих сторон в войне Украины против российских захватчиков.