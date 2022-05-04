"Я бы выбрал сесть в тюрьму": оккупант из "ДНР" призвал земляков не идти на войну ради амбиций Путина

В плен Вооруженным силам Украины попал оккупант из "ДНР", которого якобы принудительно мобилизировали 24 февраля и отправили на войну на стороне России. Он обратился к своим землякам с призывом не присоединяться к русской армии даже под угрозой тюрьмы.

Соответствующее видео опубликовала в Telegram Служба безопасности Украины. "Ополченец" с Донбасса рассказал, что на войну его забрали прямо с улицы, не проведя даже никаких учений. В этот "призыв" попало еще около 90 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам пленного, при отступлении командование бросило его и еще пять таких же "солдатов".

"Война, которая сейчас происходит, никому, кроме (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина, не нужна. Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – сказал оккупант.

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Напомним: ранее другой мобилизованный из "ДНР" рассказал правду о "порядках" в армии оккупантов. Он отметил, что "мобилизированные" практически не имеют шансов выжить, а "спасители" относятся к ним, как к скоту. Тех же, кто осмеливается отказываться идти пушечным мясом впереди оккупантов, россияне расстреливают.

Как сообщал OBOZREVATEL, студентов Высшего военного училища во временно оккупированном Донецке досрочно дипломировали и сразу отправили на фронт. Советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко с досадой признал, что оккупанты отправляют на войну с украинцами фактически их сограждан, которым с детства "промывали мозги" сепаратисты "ДНР".