Россия ударила ракетами по Днепропетровщине: разрушена нефтебаза, был прилет в завод

В среду вечером, 30 марта, в Днепре были слышны взрывы. Мэр города Борис Филатов сообщил, что это был ракетный удар со стороны российских оккупантов.

Об этом городской глава написал в Facebook. Через некоторое время стало известно, что ракеты попали в нефтебазу.

"Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "Был взрыв" не перегружаем", – написал мэр.

Он также отметил, что нужно дождаться официального сообщения от Военной администрации города.

Впоследствии глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Facebook сообщил, что две ракеты россиян попали в нефтебазу в Днепре. Она была заполнена топливом, объект полностью уничтожен.

Видео дня

В результате взрыва жертв и пострадавших нет. Обломки еще одной ракеты врага повредили два бензовоза.

"Прощения оккупанты не дождутся никогда", – добавил Лукашук.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко добавил, что одна из ракет оккупантов попала в завод в Новомосковске. Там, к счастью, тоже обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL, вражеские вооруженные силы России ночью 15 марта атаковали с воздуха город Днепр. Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по местному аэропорту.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!