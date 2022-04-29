Взрывалось долго и красиво: украинские военные уничтожили запас боеприпасов оккупантов. Видео

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха на днях уничтожили боеприпасы оккупационных войск РФ. Захватчики разместили их среди украинского села.

Благодаря филигранному удару составная часть вооружения врага моментально сгорела. Яркие кадры работы защитников со словами "красоты вам в ленту" показали на Facebook-странице бригады (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что оккупанты устроили склад своего смертоносного железа на одном из крыльцов частного подворья в селе.

Видео дня

Поразить запасы войск РФ и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре стало для наших защитников, как они говорят, задачей со звездочкой.

Впрочем, воинам княжеской бригады это было по силам. Их филигранный удар через мгновение поднял в воздух вражеские боеприпасы, которыми российские военные планировали убивать украинцев.

"Приятного просмотра! Это именно тот случай, когда страшно красиво. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!" – подчеркнули военные.

Напомним, что в период Пасхи бойцы 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка "благодатным огнем" уничтожили много тяжелой артиллерии и дорогостоящей автомобильной техники оккупантов. Также благодаря их работе ряды "бригады-200" пополнили еще 20 захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля украинские защитники ликвидировали 42 оккупантов на Восточном направлении. Там враг дважды атаковал позиции наших войск и поплатился, потеряв живую силу и технику.