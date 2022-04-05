Взрыв в Рубежном – утечка азота, пиротехники в Киеве, ЕС вводит новый пакет санкций, – таким был 41-й день войны в обзоре Вячеслава Буткалюка

 Obozrevatel
Война в Украине 2022
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Взрыв в Рубежном – утечка азота, пиротехники в Киеве, ЕС вводит новый пакет санкций, – таким был 41-й день войны в обзоре Вячеслава Буткалюка

Видео под описанием:

  • рашисты попали в цистерну с азотной кислотой в Рубежном;

  • Черниговцев призывали пока не возвращаться в город;

  • в Киеве работают пиротехники, расчищающие территорию от взрывоопасных предметов;

  • в ОП призывают западных партнеров предоставить Украине тяжелое оружие;

  • Еврокомиссия вскоре опубликует новый список санкций для России;

  • Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на этой неделе прибудут в Киев;

  • ВРУ сделает все необходимое, чтобы пророссийских политических партий в Украине больше не было.

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