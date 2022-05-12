'Вызвали огонь на себя': в ВСУ рассказали о подвиге разведчиков, которые помогли уничтожить позицию врага

Украинские защитники на войне против российских оккупационных войск каждый день, рискуя собственной жизнью, совершают подвиги. В Вооруженных Силах Украины рассказали о том, как наши разведчики, вызвав огонь на себя, помогли уничтожить позицию врага.

Об этом сообщила служба по завязям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. При подготовке подразделения к наступательной операции на южном направлении, двум военнослужащим-десантникам, с позывными "Технарь" и "Малый", было поручено провести доразведку и выявить наблюдательные посты противника и места его дислокации.

Уйдя на задание, разведчики сразу зафиксировали, что в соседней лесопосадке находятся наблюдательные посты врага. Ребята решили незаметно обойти посадку с фланга, чтобы собрать о противнике больше информации.

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Позже разведчики увидели ферму, которая была огорожена забором, а у ее ворот находился часовой. Наши защитники решили, что если там есть охрана, значит, это важная локация. Поэтому тихо "сняли" часового и заглянули во двор фермы.

В ангаре стояли бронемашины врага, а в одном из помещений находился личный состав русских захватчиков.

Но, заметив отсутствие часового, оккупанты обеспокоились. Чтобы их отвлечь десантники, бросили во двор фермы несколько ручных гранат. У врагов поднялась паника, и они открыли хаотичный, неприцельный огонь.

Воспользовавшись этой ситуацией, "ДРГ", в составе всего двух человек, которых не зацепили вражеские шары, отошли в сторону, спрятались в "зеленке", где продолжали вести наблюдение за противником.

Дальше они мгновенно приняли решение: максимально быстро передать в штаб координаты фермы, для того чтобы по ней был нанесен артиллерийский удар.

Находились ребята всего в 100 метрах от скопления врага. Поэтому, сообщая о локации оккупантов, разведчики фактически вызвали артиллерийский огонь на себя. Но риск оправдал себя. Задумка Технаря и Малого удалась - артиллеристы ДШВ ВСУ отправили всех находившихся на той ферме российских солдат - примерно 30 человек - в компанию к экипажу крейсера "Москва", заодно уничтожив несколько единиц вражеской бронетехники.

"Интересно, но эти два десантника - Технарь и Малый, рискуя жизнью, ходили в разведку и обнаружили сосредоточение врага (за это, кстати, они были награждены орденами "За мужество"), не считают, что совершили какой-то особый подвиг. "Мы просто выполнили свою работу," - говорят ребята", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки украинские воины уничтожили около 300 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине в живой силе с начала вторжения уже достигли 26 650 человек.