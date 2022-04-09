Выжигали глаза и отрезали части тела: появилось видео из штаба 'кадыровцев' в Буче, где пытали украинцев. 18+

Появились новые кадры из Бучи Киевской области. На них показаны последствия пыток мирных украинцев российскими оккупантами, а именно – кадыровцами.

Видео в Telegram опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Оно было снято на улице Яблонской 144 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Настоящий застенок в городе находился на улице Яблонская, 144. По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев", – сказано в сообщении.

На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей в упор, а также выжигали им глаза и отрезали части тела.

Видео дня

Всего в Буче, по последним данным, найдены тела 360 убитых мирных граждан, среди которых 10 детей.

Внимание! Шокирующие кадры. Строго 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче начали эксгумацию тел убитых российскими оккупантами мирных жителей, которых похоронили в братской могиле.