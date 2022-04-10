Выяснилось, почему еще в первые дни войны Мариуполь остался без продуктов

Острый дефицит продуктов на грани голода произошел в Мариуполе не по вине городской администрации, которая вовремя предусмотрела вероятную блокаду и произвела массовую закупку продовольствия долгого хранения. Но предатели внутри города сдали базу, где создали склад, и российские оккупанты уничтожили ее прицельным огнем в первые же дни осады.

Об этом рассказал глава Мариупольского городского совета Вадим Бойченко местному изданию "0629". Именно работа диверсантов, первую очередь, привела к серьезному гуманитарному бедствию, оставив людей в бомбоубежищах необходимого запаса еды.

И горожане, и местная власть в условиях угрозы полного исчезновения продуктов питания были вынуждены искать какие-то альтернативные решения.

"К примеру, вдруг стал исчезать хлеб. Мы договорились с компанией "Харвист" и она предоставила нам зерно, мы смолили его на Мариупольском хлебокомбинате, достали дрожжи, стали выпекать хлеб. Не очень качественный у нас получался, конечно, но это был социальный хлеб, мы могли выдавать его бесплатно", – заметил градоначальник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что один из бойцов уже легендарного и героического полка "Азов", стойко обороняющим многострадальный Мариуполь, сделал мощное обращение к украинцам и государственным властям.