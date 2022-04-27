Высший пилотаж не спасает от российских ракет: знаменитый украинский пилот призвал передать Украине современные самолеты

Серия американских самолетов-истребителей "Falcon" может предоставить Украине значительное преимущество перед российским врагом в небе. Они снабжены мощными бортовыми радарами, технологическим оборудованием, а главное – ракетами с активными головками самонаведения.

Об этом заявил летчик 1-го класса, полковник ВВС ВСУ Юрий Булавка, передает пресс-служба оборонного ведомства. Он призвал США обеспечить украинских защитников истребителями F-16, F-15 и F-18 на фоне военной агрессии России (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мой друг и наставник – легендарный пилот-ас Александр Оксанченко, погиб 25 февраля в небе Киева. Даже высший пилотаж высокого уровня не спасет от ракет оккупантов. Нам нужны более современные самолеты, чтобы противостоять врагу в воздухе", – пояснил пилот свою позицию, обращаясь к союзникам.

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Булавка отметил, что у действующих военных пилотов Украины есть план действий по максимально быстрому переобучению пилотов и инженерно-авиационного персонала.

"Для того чтобы быстро овладеть этой техникой решение нужно принимать уже сейчас, чтобы не было поздно", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– страны-союзники передали Украине боевые самолеты и необходимые к ним запчасти, но сами США к этому пакету воздушной помощи попросили себя не причислять;

– Варшава заявила намерение передать Украине свои самолеты советского образца взамен на американские истребители F-16 на фоне военной кампании с Россией;

– в Генштабе ВСУ заявили намерение сбивать все вражеские самолеты, которые выразят стремление попасть в воздушное пространство Приднестровья.