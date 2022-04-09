Воронка глубиной пять метров: в Харькове показали последствия ударов войск РФ

В субботу, 9 апреля, российские войска нанесли новый ракетный удар по жилому массиву Харькова. На месте взрыва образовалась воронка глубиной пять метров, а дом, в который попал снаряд, потерпел значительные разрушения.

В частности, в одном из подъездов разрушены перекрытия между всеми этажами – квартиры обрушились внутрь, сообщает "Общественное". В пресс-службе ГСЧС области отметили, что, предварительно, погибших нет, в то же время спасатели нашли и извлекли из-под завалов 12 человек, не получивших значительных травм.

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Очевидцы утверждают, что снаряды спускались с неба на парашютах. Отмечается, что такие же боеприпасы противник применил против мирных харьковчан и накануне, когда были повреждены с десяток частных жилых домов, разрушены несколько гаражей.

По словам саперов, такие фугасы могут сбрасывать ракеты систем "Смерч".

Напомним: на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области фиксируют такие же зверства над мирным населением, как в Буче под Киевом. Захватчики пытали и убивали, не щадя женщин и детей. Некоторых после пыток они сжигали заживо. В частности, такие ужасы происходили в селе Гусаровка Изюмского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко после посещения Харькова сообщил, что в Харьковской области в результате вражеских обстрелов разрушены 858 объектов, из которых 628 – гражданские. Но после окончания войны будет отстроен каждый уничтоженный дом.