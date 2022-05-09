Выпустили десятки ракет: оккупанты устроили хаотический обстрел Сумщины

Утром 9 мая российские военные обстреляли территорию Сумской области из реактивных систем залпового огня. Огонь вели со стороны российской деревни Елизаветовка.

Об этом сообщили в Facebook Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что на расстоянии около 10 км от границы в поле между двумя селами Хотинской поселковой объединенной территориальной общины упали и разорвались 10 ракет.

По сообщению ГНСУ, через полчаса, после 9 часов утра, в поле на Сумщине прилетело еще 10 ракет. Пострадавших в результате действий рашистов нет.

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Напомним: 8 мая российские оккупанты ударили ракетой по старинному еврейскому кладбищу в городе Глухов на Сумщине. Там расположены более 600 надгробных камней, самый старый из тех, надписи на которых удалось прочесть, датируется 1824 годом. Над кладбищем стоял дым, часть надгробий получила повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая в Сумской области зафиксировали почти 40 вражеских "прилетов". По населенным пунктам открывали минометный огонь.