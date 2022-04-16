'Выискивают слабые места': в Минобороны заявили о масштабной подготовке РФ к наступлению на Донбассе

Российская армия продолжает активно готовиться к новому наступлению на востоке Украины. Среди прочего, оккупанты подготавливают медицинскую инфраструктуру для принятия раненых и территорию Беларуси – для запуска ракет.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона национальных новостей. По ее словам, захватчики активизировались, наступление может быть очень масштабным.

"Они не только концентрируют свое вооружение, военную технику, личный состав, но и готовят медицинскую инфраструктуру для помощи раненым. Накапливают провиант, полностью готовят территорию Беларуси для нанесения возможных ракетных ударов", – подчеркнула она.

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Кроме того, добавила Маляр, страна-агрессор занимается перемещением войск, немного меняет свою стратегию. В частности, захватчики пытаются выискивать в Украине слабые места, "чтобы по ним ударить".

Говоря о том, как Россия может ответить на потопление украинскими ракетами крейсера "Москва", представительница Минобороны подчеркнула, что "российская армия мстительна". Она отметила, что часть так называемой операции на нашей территории Кремль "проводит эмоционально".

По ее убеждению, очень вероятно, что такие решения принимает даже не военный, а гражданский, то есть глава РФ Владимир Путин.

"Потому что иногда нет военной целесообразности в том, что делается. В то же время россияне и так ведут активную фазу войны против Украины и гатят по всему востоку ракетами. Что они могут еще сделать, если они и так ведут войну?" – подытожила Маляр.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска активизировались на Слобожанском и Донецком направлениях. Они ведут боевые действия, подтягивают силы и перегруппировываются. Кроме этого, оккупанты не оставляют попыток выйти на админграницы Херсонщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский оценил разные теории по вероятной продолжительности войны с РФ. По его словам, успехи украинских сил на поле боя значительны и исторически значимы, однако их пока недостаточно, чтобы окончательно выгнать врага с нашей земли.