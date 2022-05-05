'Выглядит как торжество Смерти': журналист оценил памятник 'спятившей бабке' в Мариуполе

В уничтоженном российскими оккупантами украинском городе Мариуполь россияне установили свой новый символ "победы" – памятник "спятившей бабке" с советским флагом. По словам украинского журналиста Дениса Казанского, он "выглядит как торжество Смерти".

Ранее похожая скульптура появилась в российском Белгороде, правда, ее там хотели "оседлать". Об этом Казанский написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в Мариуполе эта "спятившая бабка" смотрится не просто смешно, а зловеще.

"Уже писал, что у русских просто кошмарный брендинг на этой войне. В славянских культурах старая женщина символизирует смерть, голод, нищету. И эта статуя старухи с флагом мёртвого государства в разрушенных, искалеченных городах с тысячами погибших выглядит как торжество Смерти и как поклонение ей", - объяснил журналист.

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Казанский также подчеркнул, что ни одного нормального человека такой символизм вдохновлять не может.

Напомним, в стране-агрессоре России продолжается традиционное для первых чисел мая "победобесие". В Белгороде придумали новый символ "победы", но, поскольку своих героев у РФ нет, одолжили для этого украинскую пенсионерку, которая по ошибке вышла встречать украинских защитников с флагом СССР. Впрочем, простояла бабушка всего сутки, поскольку в первый же день нашлись желающие ее оседлать. Буквально.

Отметим, что в Украине бабушку, запутавшуюся в реальностях, видят несколько иначе, чем в РФ. Художник нарисовал женщину на фоне выжженной земли и вышек надзирателей. Она изображена с флагом СССР, но по отбрасываемой тени видно, что флаг в руках пенсионерки превратился в косу, с которой ходит Смерть. На картине также видна надпись прописными буквами "МЫ САМИ НЕ ЖИЛИ И ВАМ НЕ ДАДИМ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине завирусилось видео с бабушкой, которая грозилась встречать российских оккупантов с топором. Она заявила, что оккупанты на своей земле "з*срались по самые уши", но зачем-то пришли в Украину.