'Вы и являетесь лидерами нашего государства': Зеленский вручил 'Золотую Звезду' военнослужащим ВСУ и семьям погибших Героев

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, отмеченных этим званием посмертно.

Торжественная церемония прошла в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Мы находимся там, где до войны руководство нашего государства встречалось с лидерами других государств. Это место называется Белый зал Мариинского дворца. Так же у меня были встречи со многими лидерами государств, которых эта война показала как друзей и партнеров или наоборот. А с сегодняшнего дня я имею большую честь награждать здесь лучших. Вы и являетесь лидерами для нашего государства", – сказал Президент Украины, обращаясь к присутствующим Героям и членам их семей.

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Он добавил, что отныне этот зал будет называться Белый зал Героев Украины и здесь будут награждать тех, кому присвоено звание Героя Украины.

"Имею большую честь видеть вас всех сегодня здесь. К сожалению, нет возможности видеть всех тех Героев, которые погибли на войне, в борьбе за нашу независимость против Российской Федерации", – подчеркнул глава государства.

"Я хочу поблагодарить каждого и каждого. Хочу поблагодарить тех, кого сегодня здесь с нами нет. Кто на фронте, кто ежедневно защищает наше государство от российского оккупанта", – добавил Президент.

Орден "Золотая Звезда" из рук Владимира Зеленского получил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, который с начала вооруженной агрессии лично руководит обороной Киева и Киевской области. Он организовал отражение атак значительно больших сил противника, нанесение ему значительных потерь. Благодаря его военному мастерству и руководству подчиненными войсками было остановлено российское нашествие, а впоследствии – организовано контрнаступление с последующим освобождением населенных пунктов Киевщины, в результате чего противник был вынужден отступить за пределы государственной границы Украины.

Также награжден командующий войсками оперативного командования "Север" Виктор Николюк, который помешал быстрому продвижению противника в направлениях Гомель – Киев и Конотоп – Киев, чем не допустил блокировку столицы с северо-восточного направления. Благодаря умелому руководству военными частями и подразделениями предотвратил захват и окружение города Чернигова.

Президент вручил орден "Золотая Звезда" полковнику Александру Мостовому, который успешно атаковал российский военно-транспортный самолет Ил-76 МД, два вражеских вертолета и уничтожил врага, и полковнику Денису Дикому, полк которого ведет ожесточенные оборонительные бои с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации за город Ахтырку и ее окрестности.

Высокую государственную награду получил также подполковник Вячеслав Пономаренко, под руководством которого возведена группа специального назначения в пригороде Киева – Гостомели уничтожила 20 единиц БМП вооруженных сил РФ вместе с личным составом и остановила дальнейшее продвижение противника в направлении Киева.

Глава государства также вручил орден "Золотая Звезда" подполковнику Андрею Круглову, который уничтожил два вертолета и самолет. Во время выполнения боевого задания он вывел подразделение ЗРК "Бук М1" из-под ударов вражеских РСЗО и избежал захвата.

Государственную награду от Владимира Зеленского получил и майор Роман Дармограй, спланировавший и организовавший оборону населенных пунктов Пуховка, Рожевка и Калиновка Броварского района Киевской области, создав эффективную систему огня подразделений механизированного батальона бригады. После почти четырехчасового боя 9 марта было уничтожено 17 танков, 3 БМП и 55 бойцов противника.

Кроме того, Президент вручил орден старшему лейтенанту Андрею Герусу, который на самолете МиГ-29 в воздушном бою над Кропивницким сбил вражеский самолет Ил-76 МД Российской Федерации с десантом, чем не допустил его высадку с вооружением.

Высокая государственная награда вручена штаб-сержанту Роману Гришаку. Благодаря его героическим действиям было неоднократно остановлено продвижение врага и нанесено ему существенные потери в личном составе и технике на Сумщине, в частности вблизи Глухова, Батурина и других позициях.

Президент также вручил орден "Золотая Звезда" семье капитана 2-го ранга Николая Никонова, которому присвоено звание Героя Украины посмертно. Группа под его руководством провела дерзкую спецоперацию в оккупированном Новоазовске, зайдя на 70 км в тыл врага и взорвав военные запасы оккупантов. За 12 суток героической обороны Мариуполя его подразделение уничтожило шесть единиц военной техники и около 50 единиц живой силы противника. Николай Никонов руководил перемещением подразделения на более безопасный участок оборонного рубежа и до последнего оставалось прикрывать подразделение. Героически погиб под огнем вражеских РСЗО, но подразделение успешно заняло выгодную оборонительную позицию.

Орден от Президента получили и родители старшего лейтенанта Андрея Хоменко, который в начале марта в Станично-Луганском районе Луганской области уничтожил пять единиц БМП-3 и два танка противника, точно скорректировал огонь артиллерии по вражеской колонне, после чего осуществил успешную эвакуацию личного состава десантно-штурмового батальона. Погиб во время уничтожения вражеского десанта в Николаевской области, при этом подразделение уничтожило 30 единиц личного состава противника и 10 единиц техники.