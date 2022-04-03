'Вы еще не видели Мариуполя!' Защитники заявили, что 90% блокадного города уничтожены оккупантом. Видео

Оккупанты РФ на 90% разрушили Мариуполь. Об этом в воскресенье, 3 апреля рассказал начальник штаба полка Национальной гвардии "Азов" капитан Богдан Кроткевич.

Связаться с защитниками Мариуполя удалось журналистам программы "Факты". "Мы еще не видели кадров из Мариуполя", – сказал ведущий, говоря о зверствах оккупантов в Буче на Киевщине.

Как рассказал Кроткевич, ситуация в Мариуполе после месяца осады остается критической.

"90% Мариуполя уничтожено вражеской авиацией и артиллерией. До 200 тысяч граждан находятся или под завалами, или в бомбоубежищах и под постоянными обстрелами противника", – сказал начальник штаба "Азова".

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Он добавил, что у людей нет еды, воды и электроэнергии. Бойцы "Азова" не имеют возможности помочь, поскольку ведут ожесточенные бои в городе.

Кроме того, в Мариуполе, по словам Богдана Кроткевича, нет воздушной тревоги "как таковой, потому что воздушная тревога началась 1 марта и не закончилась до сих пор".

"То, что сейчас происходит в Мариуполе, – это геноцид украинского населения", – сказал военный.

Кроткевич также добавил, что за бомбардировку Драмтеатра, роддома и музыкальной школы, где находились дети, оккупанты РФ должны понести наказание.

"Тактика врага заключается в том, чтобы полностью разрушить город Мариуполь с его гражданским населением и военными. После того как танки разрушают здания, несмотря на то, есть там наши силы или нет, враг выполняет массированное наступление своей пехотой", – рассказал защитник Мариуполя.

Хотя захватчики превалируют в количестве личного состава и техники, – "это ничто по сравнению с нашей мотивацией и профессионализмом наших солдат", добавил Кроткевич.

"Враг у нас только один, и мы будем разговаривать с ними только на языке оружия", – заверил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров удалил видео раздачи "гуманитарной помощи" в Мариуполе, поскольку его наемники "засветили" в нем продукты из разграбленных украинских магазинов. На пакетах были видны надписи на украинском языке.

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