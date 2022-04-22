Вторжение России началось в 03:40: Данилов назвал место первой атаки

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что вторжение армии РФ в Украину началось в 03:40 четверга, 24 февраля. Оккупанты прошли на участке Милово в Луганской области, а уже около 5-ти утра Путин пошел войной на всю страну.

Деталями чиновник поделился в интервью изданию "Украинская правда". Он подчеркнул, что экстренное заседание СНБО созвали в 05:30 в первый день войны.

"Вторжение началось в 03:40 в Луганской области на участке Милово. Но мы думали, что там они заходят именно по территории Донетчины и Луганщины. Считали, что их цель после признания "республик" – забрать их в пределах областей", – признался Данилов.

По его словам, примерно через час и двадцать минут наступление началось повсюду. Он тогда сразу отправился к президенту, где к тому времени уже находился министр внутренних дел Денис Монастырский.

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"Я приехал вторым. Владимир Александрович (Зеленский. – Ред.) был в белой рубашке, и мне это так, знаете ли... запомнилось... Говорит: "Ну что? Будем бороться!" – рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны было созвано около 05.30 24 февраля. Хотя все проекты решений были заготовлены заранее.

В частности, еще накануне, когда члены правительства и политики голосовали за режим чрезвычайного положения, уже звучали предложения о введении военного, "но они не хотели этим "провоцировать" агрессора РФ".

Отметим: в этом же интервью Алексей Данилов выразил убеждение, что глава РФ Владимир Путин не остановится 9 мая, и назвал главную задачу оккупантов. Также он описал идеальный вариант завершения войны Украины с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские чиновники предполагают, что следующие четыре недели определят окончательный результат войны РФ против Украины. По их мнению, последствия будут долгосрочными и повлияют на карту Европы.