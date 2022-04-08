Вся суть фейков: РФ сообщила о 'провокации' СБУ на заводе, которого не существует

В Минобороны страны-агрессора России заявили, что Служба безопасности Украины якобы готовит провокацию на территории производственного объединения "Химпром" в Первомайском на Харьковщине. Однако этого завода уже не существует почти 10 лет.

Об этом сообщает The Insider. Очередное фейковое заявление сделал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его "подтвержденной информации" сотрудники СБУ якобы заминировали и планируют подорвать хранилище со 120 тоннами хлора. Все для того, чтобы создать химическую катастрофу, убить мирных жителей и "обвинить во всем Вооруженные силы России".

Вероятно, в Минобороны РФ решили придумать эту провокацию, ознакомившись с картами Google: на них этот завод действительно есть, видны железнодорожные подъездные пути.

Видео дня

Однако на самом деле еще 2012 году стало известно, что одно из крупнейших химических предприятий Украины "Химпром" ликвидируют. Завод закрыли, здания цехов снесли, а все железнодорожные пути разобрали.

То, что завода там давно нет, подтверждается спутниковыми снимками:

"Где здесь может быть размещено хранилище хлора и зачем вообще оно на разрушенном заводе без подъездных путей, Конашенков не объяснил", – пишет The Insider.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские власти настолько боятся, что граждане узнают истинные результаты так называемой спецоперации по денацификации в Украине, что предпочитают до последнего держать их в информационном вакууме. Чтобы скрыть зверства, совершенные российскими солдатами в Буче Киевской области, поисковые системы РФ перестали выдавать актуальные новости о городе.