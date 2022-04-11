"Вся мощь русской армии в одном кузове грузовика": в сети показали, что остается от техники оккупантов. Видео
Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно отражать агрессию РФ и наносить удары по оккупантам и их технике. В сети появилось видео, которое показывает, что остается в результате от вражеских орудий.
Ролик в понедельник, 11 апреля распространил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "Вся "мощь русской армии" в одном кузове грузовика", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Кадры видео демонстрируют, как грузовая машина привозит на свалку металлолом.
Ржавые и деформированные куски железа – это все, что осталось от уничтоженной защитниками Украины боевой техники РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные Силы Украины показали зрелищное видео уничтожения российских танков. Ролик воины назвали короткометражным фильмом о "горячей" в прямом смысле любви к врагу.