'Вся мощь русской армии в одном кузове грузовика': в сети показали, что остается от техники оккупантов. Видео

Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно отражать агрессию РФ и наносить удары по оккупантам и их технике. В сети появилось видео, которое показывает, что остается в результате от вражеских орудий.

Ролик в понедельник, 11 апреля распространил в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко. "Вся "мощь русской армии" в одном кузове грузовика", – говорится в публикации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кадры видео демонстрируют, как грузовая машина привозит на свалку металлолом.

Ржавые и деформированные куски железа – это все, что осталось от уничтоженной защитниками Украины боевой техники РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные Силы Украины показали зрелищное видео уничтожения российских танков. Ролик воины назвали короткометражным фильмом о "горячей" в прямом смысле любви к врагу.