ВСУ захватили новейшую российскую портативную систему связи "Аурига-1.2В". Фото

Вооруженные силы Украины захватили редкий трофей – новую российскую портативную систему спутниковой связи "Аурига-1.2В". Это произошло на севере нашей страны.

Новостью и фотографиями этой установки, а также другой трофейной военной техники в субботу, 2 апреля, поделился Генштаб ВСУ в Facebook. Отметим, что "Аурига-1.2В" похожа на некую портативную спутниковую тарелку, которую можно установить на местности.

"Разработанная в 2014 году новейшая для России система обеспечивает скоростную спутниковую связь между подразделениями", – рассказали в Генеральном штабе.

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Изветно, что "Аурига-1.2В" стоит на вооружении армии РФ с 2014 года. Ее замечали на оккупированных территориях Донбасс.

В 2016 году эта система была обнаружена на службе у российских военных в Сирии.

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