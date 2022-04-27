ВСУ вернули полный контроль над тремя селами на Херсонщине. Карта

Защитники Украины продолжают бить российских оккупантов на южном направлении. В результате эффективных действий ВСУ освободили еще три населенных пункта в Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы министерства внутренних дел Антон Геращенко 26 апреля в Telegram. "ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снегиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", – пишет он.

В свою очередь накануне также появилась информация, что ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и более 70 российских оккупантов в районе поселка Великая Александровка Херсонской области.

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Всего за два месяца полномасштабной войны против Украины армия оккупантов потеряла более 22 тысяч солдат. При этом около 200 россиян было уничтожено за последние сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты боятся умереть на войне против Украины. Солдаты вражеской армии жалуются, что военное командование обещало им большие заработки, но обмануло.