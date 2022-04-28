ВСУ вернули контроль над Кутузовкой на Харьковщине, наступление РФ на Донбассе не имеет успеха – Генштаб

ВСУ вернули контроль над Кутузовкой на Харьковщине. Попытки российских оккупантов наступать на Донбассе не имеют успеха.

Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней оперативной сводке 28 апреля.

Активнее всего наступать враг пытается на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении враг развернул на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М".

Также Россия продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. Украинским военным известно о том, что враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике.

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Взамен выведенной, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области России на Харьковщину. Там противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

В течение суток вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.

Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

На Донецком и Таврическом направлениях враг обстреливал позиции украинских воинов из реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

Российские оккупанты снова пытались полностью захватить Рубежное, но получили отпор, понесли потери и отступили на прежние позиции.

В Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.

Продолжается авиабомбардировка Мариуполя. Основные усилия рашисты сосредоточили на блокировке украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.

На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности врага не фиксируется. Авиация противника продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь, в частности, с аэродрома Барановичи.

На Сиверском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 28 апреля Россия в войне против Украины потеряла 22,8 тыс. человек, уничтожено 970 танков и 2389 ББМ.

Особенно жестокие бои сейчас продолжаются на Изюмском направлении. По некоторым данным, туда прибыл начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, чтобы лично командовать наступлением путинской армии.