ВСУ вернули контроль над Кутузовкой на Харьковщине, наступление РФ на Донбассе не имеет успеха – Генштаб
ВСУ вернули контроль над Кутузовкой на Харьковщине. Попытки российских оккупантов наступать на Донбассе не имеют успеха.
Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней оперативной сводке 28 апреля.
Активнее всего наступать враг пытается на Слобожанском и Донецком направлениях.
На Слобожанском направлении враг развернул на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М".
Также Россия продолжает осуществлять перегруппировку своих сил. Украинским военным известно о том, что враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике.
Взамен выведенной, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области России на Харьковщину. Там противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.
В течение суток вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли. Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Большой Камышевахи.
Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.
На Донецком и Таврическом направлениях враг обстреливал позиции украинских воинов из реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.
Российские оккупанты снова пытались полностью захватить Рубежное, но получили отпор, понесли потери и отступили на прежние позиции.
В Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка.
Продолжается авиабомбардировка Мариуполя. Основные усилия рашисты сосредоточили на блокировке украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" с целью недопущения их прорыва.
На направлении Донецк – Запорожье враг проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, успеха не имел. Продолжает усиливать группировку войск.
Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.
На Южнобужском направлении успешно отражена попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений деятельности врага не фиксируется. Авиация противника продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь, в частности, с аэродрома Барановичи.
На Сиверском направлении признаков формирования врагом группировки для возобновления наступления не обнаружено. Оккупанты проводят мероприятия по усилению прикрытия определенных участков границы. Так, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро 28 апреля Россия в войне против Украины потеряла 22,8 тыс. человек, уничтожено 970 танков и 2389 ББМ.
Особенно жестокие бои сейчас продолжаются на Изюмском направлении. По некоторым данным, туда прибыл начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, чтобы лично командовать наступлением путинской армии.