ВСУ вернули контроль над четырьмя селами на границе Николаевской и Херсонской областей

Украинские военные возобновили контроль над четырьмя населенными пунктами на южном направлении. Речь идет о населенных пунктах на границе Николаевщины и Херсонщины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook. Также было уничтожено 47 оккупантов и 15 единиц вражеской военной техники.

За прошедшие сутки, 3 мая, оккупанты продолжали возводить и укреплять свои позиции на Херсонском и Николаевском направлении, но активных наступательных действий не вели, а обстреливали украинских защитников из артиллерии и бронированной техники. В то же время мобильные противотанковые группы смогли обеспечить контроль над территорией четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевщины и Херсонщины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, защитники востока Украины в течение суток, 3 мая, отразили три атаки российских захватчиков. Украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов и вражескую технику .

В зоне проведения Операции Объединенных сил украинские военные уничтожили шесть вражеских танков, пять артиллерийских систем противника, из которых три – – это реактивные системы залпового огня. Также в металлолом было превращено 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей оккупантов.

Ранее силы ССО на Харьковщине вместе с артиллерийской бригадой ликвидировали несколько скопившихся в лесу российских танков и бронетехники. Также был уничтожен блиндаж оккупантов.