ВСУ в войне с Россией применили тактику 'бей-беги', что дало ошеломляющие результаты, – Politico

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения России продемонстрировали ошеломляющую эффективность в уничтожении врага. Защитники Украины применили тактику "бей-беги", что позволило в краткие сроки нанести существенный урон оккупантам и вытеснить их с ряда направлений.

Благодаря таким действиям ВСУ, из 120 батальонных тактических групп, которые Россия ввела в Украину 24 февраля, 40 отступили. Об этом говорится в материале Politico.

Кроме того, действия украинских военнослужащих лишили дееспособности 29 батальонных тактических групп российских оккупантов. Контратаки на врага привели к огромным потерям среди личного состава россиян и сотням единиц уничтоженной техники.

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Бывший американский офицер, который неоднократно приезжал в Украину, чтобы консультировать военных, на условиях анонимности рассказал, что способности украинской армии его впечатлили.

"Их пехота, артиллерия, новаторские навыки, способность использовать беспилотники и синхронизировать их были весьма впечатляющими. Спецназ и ДШВ были превосходны. Какая-то часть меня, когда я впервые попал туда, заставляла думать, что они более советские…Но со временем можно было заметить изменения", – рассказывает офицер США.

Другие военные эксперты отмечают, что успехи ВСУ на поле боя, в том числе в пригородах Киева, были прямым результатом военной модернизации. В то же время действия российских оккупантов сравнивали с тактикой времен Второй мировой войны.

"Тактика НАТО и обучение были адаптированы к украинским реалиям – и поэтому дали довольно впечатляющий результат. Мы видели, как русские двигали огромные колонны… это похоже на тактику Второй мировой войны. Вместо этого украинцы использовали преимущество – знали местность. У них есть эти мобильные подразделения, и они наносят удары и наносят удары", – говорит военный эксперт.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,5 тыс. человек: уничтожено 154 самолета и 347 артиллерийских систем. Такие данные на утро 11 апреля озвучили в Генштабе ВСУ.

В частности, сообщалось, что украинская артиллерия разбила базу оккупантов в Луганской области. В этом бою враг потерял около 40 единиц техники.

Били захватчиков и на Донетчине. Там украинские защитники уничтожили вражескую технику и подбили БМП. Результаты работы воины показали на видео.